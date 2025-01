"Goldene Himbeere" für Lady Gaga und Joaquin Phoenix?

Lady Gaga (38) und Joaquin Phoenix (50) wurden für die "Goldene Himbeere" nominiert – ein Spottpreis, der jedes Jahr für die vermeintlich schlechtesten Leistungen im Filmgeschäft vergeben wird. Beide spielen im Musical-Thriller Joker: Folie à Deux mit, der mit sieben Nominierungen an der unrühmlichen Spitze der Liste steht. Anfang März könnten die beiden Oscar-Preisträger somit als schlechteste Schauspielerin und schlechtester Schauspieler ausgezeichnet werden.

Laut kurier.at sind neben Lady Gaga und Joaquin weitere große Namen nominiert. Cate Blanchett (55), die in der Videospielverfilmung "Borderlands" mitspielte, sowie Jennifer Lopez (55) für ihren Auftritt in "Atlas" konkurrieren in derselben Kategorie wie die 38-Jährige. Bei den Herren gesellen sich unter anderem Jack Black ("Dear Santa") und Dennis Quaid ("Reagan") dazu. Die "Goldene Himbeere" fand in diesem Jahr reichlich Inspirationsquellen: Werke wie "Madame Web", "Megalopolis" und "Reagan" erhielten mehrere Nominierungen und treten auch in der Kategorie "Schlechtester Film" gegeneinander an.

Die "Razzies", wie die Verleihung der "Goldenen Himbeere" auch bezeichnet wird, wurden 1980 als satirischer Gegenpol zu den glamourösen Oscars von John Wilson ins Leben gerufen. Obwohl sie als humorvolle Kritik am Hollywood-Kino gedacht sind, sorgen sie seit ihrer Gründung immer wieder für Debatten. Lady Gaga und Joaquin haben bisher keine Stellung zu den Nominierungen bezogen. Während Lady Gaga als Sängerin weltweit gefeiert wird und bereits einen Oscar für ihre Leistung im Film "A Star Is Born" erhielt, zählt Joaquin zu den gefragtesten Charakterdarstellern seiner Zeit. Mit seiner Rolle im ersten "Joker"-Film ließ er Kinobesucher staunen und gewann 2020 sogar einen Oscar dafür. Ob die Nominierung für die "Goldene Himbeere" das Image der beiden beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.

Action Press // LMK Lady Gaga und Joaquin Phoenix in "Joker: Folie à Deux"

Getty Images Lady Gaga und Joaquin Phoenix im September 2024.

