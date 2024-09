Lady Gaga und Joaquin Phoenix strahlen bei "Joker"-Premiere

Lady Gaga (38) glänzte bei der UK-Premiere von Joker: Folie à Deux in London an der Seite von Joaquin Phoenix (49). Die beiden Stars betraten den roten Teppich am Cineworld Leicester Square und wurden von Fans begeistert empfangen. Die Sängerin überraschte in einem maßgeschneiderten, dramatischen roten Kleid, das mit seinen imposanten Puffärmeln und einem aufsehenerregenden Ausschnitt für viel Gesprächsstoff sorgte. Neben ihr strahlte Joaquin in einem eleganten schwarzen Anzug, der seinem ausdrucksstarken Auftritt als Arthur Fleck, alias Joker, gerecht wurde. Lady Gagas Verlobter Michael Polansky war ebenfalls anwesend und unterstützte seine Liebste in einem schicken schwarzen Anzug.

Das psychologische Thriller-Musical, das am 4. Oktober in die Kinos kommt, zeigt die Schauspielerin in der Rolle der ikonischen Harley Quinn, die bisher von Margot Robbie (34) gespielt wurde. Neben Joaquin Phoenix als Joker wird sie seine Komplizin, und eine Liebesgeschichte zwischen den Charakteren im Arkham Asylum entfaltet sich. Ein Element der Spannung und des Neuen wird durch ihre eigenen musikalischen Beiträge verstärkt, da Lady Gaga 13 Songs für den Film geschrieben hat. Darunter befinden sich düstere Titel wie "That’s Life" und "Gonna Build A Mountain". Es ist ihr erster Auftritt in einem musikalischen Thriller, nachdem sie zuvor in House of Gucci mitspielte, das von Kritikern gemischt aufgenommen wurde.

Abseits der Leinwand hat sich Lady Gaga auch in ihrem Privatleben neu gefunden. Mit ihrem Verlobten Michael Polansky zeigt sie sich immer wieder glücklich verliebt. Beide wurden 2019 erstmals miteinander in Verbindung gebracht und sind seitdem regelmäßig bei großen Veranstaltungen wie dem Super Bowl und den BAFTA Awards zu sehen. Über ihre Liebe spricht die "Pokerface"-Interpretin eigentlich nur selten, im Interview mit Vogue machte sie zuletzt aber eine Ausnahme. "Ich habe noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. [...] Aber ich denke, was ich meinen Fans sagen will, ist, dass ich einfach so glücklich bin", schwärmte sie.

Getty Images Joaquin Phoenix und Lady Gaga auf der UK-Filmpremiere von "Joker Folie à Deux", 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga im September 2024

