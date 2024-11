Joaquin Phoenix wäre beim "Gladiator"-Film fast ausgestiegen

Regisseur Ridley Scott (86) hat gegenüber der New York Times verraten, dass Joaquin Phoenix (50) während der Dreharbeiten zum Film "Gladiator" beinahe ausgestiegen wäre. Vor über 20 Jahren, als die Produktion des Oscar-prämierten Films lief, erschien Joaquin in seinem Prinzenkostüm und erklärte: "Ich kann das nicht." Sein Co-Star Russell Crowe (60) bezeichnete dies laut Ridley als "schrecklich unprofessionell". Zum Glück konnte Ridley den jungen Schauspieler überzeugen, im Projekt zu bleiben, was schließlich zu einer seiner herausragendsten Rollen führte.

In einem Gespräch mit der Zeitung erzählte Ridley, wie er Joaquin dazu brachte, weiterzumachen: "Ich kann als großer Bruder oder Vater agieren. Aber ich bin auch ein guter Freund von Joaquin." Die Zusammenarbeit bei "Gladiator" war für beide eine Feuerprobe. Obwohl Joaquin nicht in der Fortsetzung "Gladiator II" dabei ist, arbeiteten die beiden kürzlich wieder zusammen an dem Film "Napoleon", in dem Joaquin die Titelrolle spielte. Die Fortsetzung von "Gladiator" soll am 22. November in die Kinos kommen und Stars wie Paul Mescal (28), Denzel Washington (69) und Pedro Pascal (49) in den Hauptrollen zeigen.

Joaquin ist bekannt für seine intensiven und tiefgründigen Rollen. Seine Darstellung des tyrannischen Commodus in "Gladiator" brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein und katapultierte ihn an die Spitze Hollywoods. Privat führt Joaquin mit seiner Partnerin Rooney Mara (39) ein zurückgezogenes Leben und ist stolzer Vater eines Kindes. Er ist dafür bekannt, sehr wählerisch bei der Auswahl seiner Rollen zu sein und engagiert sich oft leidenschaftlich für seine Projekte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ridley Scott bei der "Alien"-Premiere, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix und Ridley Scott 2023 während der "Napoleon"-Premiere in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige