Janni (31) und Peer Kusmagk (46) sind verliebt wie eh und je! Der Moderator und seine Frau sind im vergangenen Jahr zum dritten Mal Eltern geworden. Gerade die Anfangsphase mit der größer gewordenen Rasselbande war nicht einfach – denn der kleine Merlin hatte nach seiner Geburt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mittlerweile haben sich die Kusmagks aber bestens eingegroovt und alles unter Kontrolle. Auch die Zeit für Mama und Papa kommt nicht zu kurz – wie ein neues Foto von Janni und Peer zeigt.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der Dschungelcamp-Gewinner jetzt eine süße Aufnahme von sich und seiner Liebsten. Auf dem Pic hat er seine Janni in den Arm genommen und sie ihren Kopf an Peer geschmiegt. Die beiden sehen total verliebt aus und scheinen den Moment zu zweit sehr zu genießen. "Kennst du dieses zarte Glücksgefühl, wenn du es zulässt, dich daran zu erinnern, welche Träume und Sehnsüchte du eigentlich in dir trägst?", schrieb Peer ziemlich poetisch zu dem Bildbeitrag. Er habe lange gebraucht – könne jetzt aber endlich wieder seiner inneren Stimme folgen.

Dass der 46-Jährige und seine Frau so glücklich miteinander sind, dürfte die wenigsten wundern. Immerhin verriet Janni in dem Podcast "Lose Luder" von Désirée Nick (65), dass sie vom ersten Moment an eine innige Verbindung zu dem TV-Star gespürt habe. "Ich habe in seine Augen geschaut und habe das Gefühl gehabt, ich kannte ihn schon, mein ganzes Leben vielleicht", schwärmte die Surferin.

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk im Februar 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de