Müssen sich die Fans um Lottie Moss (24) sorgen? In den vergangenen Monaten stand die Halbschwester von Topmodel Kate Moss (48) immer wieder in den Schlagzeilen. Besonders durch die heißen Schnappschüsse, die die in London geborene Schönheit auf der Erotikplattform OnlyFans vertreibt, erregte sie immer wieder Aufsehen. Doch nun scheint es der Britin gar nicht gut zu gehen. Jetzt verriet Lottie ihren Fans nämlich, dass sie sich aktuell auf Entzug befinde.

Auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte die Beauty zwei Clips, in denen sie ihren Aufenthalt in einer Rehaeinrichtung thematisiert. "Wenn alle den Drogenkonsum verherrlichen, du aber buchstäblich im Entzug sitzt", war in einem der Videos der 24-Jährigen zu lesen. Trotz seiner schwierigen Lage war das Model dennoch zu Späßen aufgelegt. So scherzte Lottie unter der Aufnahme, dass sie Euphoria wohl zu wörtlich genommen habe. Die HBO-Serie erzählt die Geschichte der 17-jährigen Rue (Zendaya, 25), der es nach einem Entzug weiterhin schwerfällt, die Finger von Suchtmitteln zu lassen.

In den Kommentaren der beiden Videos sammelten sich anschließend viele Nachrichten, die dem Model eine schnelle Erholung wünschen. Doch auch einige negative Stimmen fanden sich unter den Clips. So kritisierten die Abonnenten Lottie dafür, dass sie so offen im Netz über ihre Suchtprobleme spreche. Ein Fan schrieb beispielsweise, dass die OnlyFans-Schönheit lieber ihr Leben in den Griff bekommen solle, als TikTok-Videos zu posten.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Mai 2021

Getty Images Lottie Moss bei einer Launchparty in London im Oktober 2021

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Schwester von Kate Moss

