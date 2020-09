Kate Moss (46) gehört seit einigen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Models der Welt. Mir zarten 14 Jahren wurde die Schönheit am Flughafen von New York entdeckt und legt seitdem eine steile Karriere hin. Dass ihre kleine Schwester Lottie (22) ihr da nacheifert, ist wohl nicht so überraschend – und die Ähnlichkeit der beiden ist wirklich verblüffend: Im Netz teilte Lottie nun ein ziemlich heißes Bild von sich, auf dem sie Kate wie aus dem Gesicht geschnitten ist!

Hier fällt der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm: Via Instagram veröffentlichte die 22-Jährige nun ein paar laszive Schnappschüsse von sich. In einem Jeans-Overall posiert Moss-Junior ziemlich lässig vor einem Spiegel und hat das Posen genauso perfekt drauf wie ihre ältere Schwester Kate. Die Fans feiern Lottie für diese heißen Bilder. "Wow, Lottie ist so hot" oder "Du siehst großartig aus", kommentierten unter anderem zwei begeisterte User.

In einem früheren Interview hatte die blonde Beauty aber bereits klargestellt, dass sie nicht in die Fußstapfen ihrer Schwester treten möchte. "Ich habe meinen eigenen Weg – und Kate hat ihren. Ich liebe das Modeln, aber es gibt so viele andere Optionen!", hatte Lottie gegenüber The Sunday Telegraph erklärt. Sie wolle viel lieber Musik machen oder für Filme und das Fernsehen drehen.

Getty Images Kate Moss, Model

Getty Images Lottie und Kate Moss im Februar 2014

Getty Images Lottie Moss im Oktober 2019

Findet ihr auch, dass sich die beiden so ähnlich sehen? Ja, total! Nein, ich finde nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



