Das Dschungelcamp leert sich langsam, aber sicher! Seit inzwischen 13 Tagen verweilen die deutschen Promis im afrikanischen Urwald. Neben harten und teils ekligen Prüfungen mussten die Stars und Sternchen auch die Konflikte mit ihren Mitbewohnern bewältigen. Nach mehreren Exits sitzen nun nur noch sechs Camper ums Lagerfeuer, darunter mit Anouschka Renzi (57) genau eine Frau. Fehlt bald jegliche weibliche Präsenz im Dschungel?

An Tag 13 mussten sich die Stars von Linda-Caroline Nobat (27) verabschieden. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekam zu wenig Anrufe – aus war der Traum von der Dschungelkrone. Nach dem Auszug der Influencerin mussten sich Filip Pavlovic (27) und Peter Althof (66) dann in der Prüfung beweisen: Es galt deliziöse Getränke zu vertilgen – mit Erfolg. Sechs von sechs Sternen sicherten sich die beiden Männer und damit ein ausgiebiges Essen für ihre Mitstreiter.

Aber auch emotional ging es am Mittwochabend mächtig rund. Anouschka gab einen Einblick in ihre Vergangenheit – und sprach offen über ihren verstorbenen Vater, mit dem sie sich nie aussprechen konnte: "Schade, dass wir uns in entscheidenden Momenten nicht in den Arm nehmen und lieb haben können!" Hat sie sich damit noch einige Sympathien gesichert? Stimmt unten ab: Wer soll die Dschungelkrone holen?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic bei der Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Eric Stehfest und Harald Glööckler im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Schauspielerin Anouschka Renzi im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de