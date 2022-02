Sind zwischen Anouschka Renzi (57) und Linda-Caroline Nobat (27) im Dschungelcamp etwa endlich die Wogen geglättet? Gefühlt vom ersten Tag an kriselt es zwischen der Schauspielerin und dem ehemaligen Bachelor-Girl. Sogar schon banale Themen wie eine vollgekackte Socke brachten das Fass zum Überlaufen. Am vergangenen Dienstag wurde Linda dann allerdings aus dem Camp gewählt. Vor ihrem Auszug stand für die Beauty aber noch ein ganz bestimmter Punkt auf dem Programm: Sie versöhnte sich mit Anouschka!

Genauer gesagt suchte Anouschka in der aktuellen Folge das Gespräch mit Linda – der Grund: Sie wollte sich für ihre unangebrachte Wortwahl am Vortag entschuldigen. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. "Du bist ein ganz tolles Mädchen. Es war nur die Intensität und dass alle gegen mich waren. Ich konnte nicht mehr. Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße", sprach Anouschka plötzlich unerwartet offen und herzlich mit Linda.

Letztenendes sei es Anouschka schwergefallen, zuzugeben, dass Linda in vielerlei Hinsicht recht habe – und das, obwohl sie doch um einige Jahre jünger ist als die TV-Bekanntheit. Mittlerweile könne Linda aber über all den Zickenkrieg hinwegsehen und nahm Anouschkas aufrichtige Entschuldigung an: "Mir tut es auch leid. Ich weiß, dass das auch von mir manchmal ein Defizit sein kann." Sieht also ganz so aus, als wäre kurz vor Lindas Auszug doch noch Harmonie im TV-Camp eingezogen.

RTL / Stefan Menne Linda Nobat bei ihrem Dschungelcamp-Exit

RTL Schauspielerin Anouschka Renzi

RTL Linda Nobat und Anouschka Renzi

