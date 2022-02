Das Dschungelcamp wird immer leerer und leerer! Seit zwei Wochen leben die deutschen Promis im afrikanischen Urwald von Reis und Bohnen, schlafen unter freiem Himmel und kämpfen sich durch die härtesten Prüfungen. Nachdem am Donnerstagabend Anouschka Renzi (57) als letzte Frau die Gruppe verlassen musste, kämpfen nun noch fünf Männer um den Sieg. Doch wer hat die Dschungelkrone am meisten verdient?

Tag 14 startete im TV-Busch bereits recht emotional. Anouschka Renzi sprach offen über ihre Kindheit und die Beziehung zu ihrer Tochter. Doch tränenreich wurde es dann abends am Lagerfeuer – denn die Briefe aus der Heimat trudelten ein. Sowohl Filip Pavlovic (27) als auch Harald Glööckler (56) verdrückten einige Tränen, nachdem sie die lieben Worte ihrer Familien hören durften. "Ich habe das Gefühl, als wenn ich meine Eltern zum ersten Mal stolz mache", erklärte Filip.

Doch all die Tränen waren am Tag darauf schnell vergessen. Die Dschungelprüfung stand an – und Anouschka und Harald sollten ihre Grenzen überwinden. Doch "Make Memory Great Again" war so gar nicht das Spiel der beiden TV-Bekanntheiten. Sie weigerten sich, die Prüfung anzutreten und gingen mit null Sternen davon. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Favorit? Stimmt unten ab.

