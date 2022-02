Michèle de Roos hat große Pläne mit ihrem Freund Niko Griesert (31)! Die ehemalige Rosenanwärterin und der Ex-Bachelor sind seit fast einem Jahr ein Paar. Im Juli bezogen die beiden eine gemeinsame Wohnung in Köln – und mittlerweile sind sie sogar stolze Besitzer eines Hundes namens Callia. Jetzt sprachen die Influencerin und der Unternehmer ganz offen über ihre Zukunftspläne. Dabei verriet Michèle: Sie will ihren Niko heiraten!

Im "VIPstagram"-Talk von RTL machten die Turteltauben klar, dass es ihnen ziemlich ernst miteinander ist. "Mein Ziel ist es, bis 30 zu heiraten. Um hier ein bisschen Druck aufzubauen", witzelte die Immobilienfachwirtin. Nach ihrer Hochzeit wolle Michèle auch unbedingt eine eigene Familie gründen. Niko scheint dieser Idee nicht abgeneigt zu sein. "Für mich passt das auf jeden Fall", erwiderte der ehemalige Schnittblumenverteiler.

Dass das Kuppelshow-Traumpaar nun schon seit fast einem Jahr in einer Beziehung ist, macht die beiden total glücklich. "Für mich hat die Teilnahme beim Bachelor alle Wünsche erfüllt", schwärmte Michèle. Dem 31-Jährigen geht es da offenbar ähnlich. "Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet", meinte Niko.

Instagram / nikogriesert Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Bieber, Tamara / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im September 2021 in Berlin

