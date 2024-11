Bachelor-Star Michèle de Roos hat eine Therapie begonnen

Michèle de Roos (31) zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. In einem neuen Instagram-Beitrag teilt die Bachelor-Bekanntheit einen bewegenden Einblick in ihr Innenleben und verrät: "Vor etwa zwei Monaten habe ich erneut eine Therapie begonnen. Im Alltag fällt es mir schwer, meinen Gedanken wirklich Raum und Zeit zu geben." Obwohl sie mittlerweile ein Leben lebe, dass ihre kühnsten Träume übersteige, sei sie derzeit alles andere als glücklich. "Was mich nach wie vor traurig macht, ist, dass ich es nicht schaffe, richtige Bindungen einzugehen", gesteht Michèle unter Tränen.

Ihrem emotionalen Statement fügt sie hinzu: "Manchmal müssen wir daran erinnert werden, dass Stärke nicht nur im Durchhalten liegt, sondern auch im Loslassen." Ob die Reality-TV-Bekanntheit mit diesen Worten etwa eine Trennung andeutet? Zwar hat sie ihr Liebesleben zuletzt unkommentiert gelassen, aber auf ihrem Social-Media-Profil tauchten in den letzten Monaten immer wieder Turtel-Videos mit Fitness-Influencer Christian Krömer auf. Die Clips sind mittlerweile jedoch nicht mehr auf Michèles Profil auffindbar.

Im Sommer dieses Jahres brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Nachdem Christian Michèle zum Geburtstag einen liebevollen Post auf Instagram gewidmet hatte, waren die Fans überzeugt, dass die beiden ein Paar seien. In dem Video zeigten sie sich in zahlreichen innigen Alltagsmomenten. Diese Szenen ließen kaum Platz für Zweifel. "Mehr als eindeutig", kommentierte ein Follower und löste eine Welle von weiteren Glückwünschen und Spekulationen aus.

ActionPress Michèle de Roos im Juni 2022

Instagram / christian_kroemer Michèle de Roos und Christian Krömer im Juli 2024

