Exklusiv: Das sind die Beauty-Must-haves der deutschen Stars

Sie verraten ihre Tricks! Der Januar ist für seine zahlreichen Preisverleihungen bekannt: In Hollywood wurden vor einigen Wochen die Golden Globes und die Emmy Awards verliehen. Film- und Serienstars ließen sich auf dem Red Carpet bestaunen und schmissen sich in edle Roben. Doch auch die deutschen Promis bereiten sich auf Events und Co. vor – Promiflash hat für euch nach den Beauty-Geheimnissen der Stars gefragt.

Auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" verriet Michèle de Roos (30), dass sie auf ein kleines, aber äußerst effektives Helferlein setzt: "Ich kann auf keinen Fall auf meine Wimpernzange verzichten. Das muss unter jede Grundlage." Let's Dance-Profi Christina Hänni (33) erzählte gegenüber Promiflash, dass sie auf gute Haarprodukte setzt: "Dadurch, dass ich natürlich immer in Bewegung bin, am Tanzen und viel unterwegs bin, müssen die Haare immer sitzen."

Für Coupleontour-Vanessa ist Haarpflege ebenfalls äußerst wichtig. Trockenshampoo sei ihr absolutes Lieblingsprodukt. "Trockenshampoo ist das Beste. [...] Ich hab die [Haare] jeden Tag damals gewaschen und jetzt wasche ich sie nur noch alle drei bis vier Tage." Fiona Erdmann (35) dagegen lege ihren Fokus auf das eigene Wohlbefinden, wie sie Promiflash schilderte: "Ich glaube, Beauty-Geheimnis Nummer eins ist immer, sich selber wohlzufühlen. Man kann von den schönsten Stylisten der Welt fertig gemacht werden, [...] das schönste Make-up, aber wenn du nicht von innen strahlst, dann bringt das alles nichts."

Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Michèle de Roos, Ex-Bachelor-Girl

Anzeige

ActionPress Christina Luft beim Schwarzkopf-Event "For Every You"

Anzeige

ActionPress / AEDT Fiona Erdmann beim Event von Schwarzkopf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de