Macht Michèle de Roos hier die Liebe zu Christian offiziell?

Ist das etwa der offizielle Beziehungsbeweis von Michèle de Roos (31) und Christian Krömer? Seit einiger Zeit munkeln die Fans der einstigen Bachelor-Finalistin, dass sie mittlerweile nicht mehr als Single durchs Leben geht. Stattdessen geht die Community der Beauty davon aus, dass sie ihr Herz an Christian verschenkt hat. Ein Geburtstagspost an Michèle auf Christians Instagram-Seite verdichtet diese Gerüchte nun. Der Videozusammenschnitt zeigt das vermeintliche Paar in verschiedenen Alltagssituationen – und das ziemlich häufig eng aneinander gekuschelt!

Die Fans sind sich sicher: Das ist der endgültige Pärchenbeweis. Neben zahlreichen Glückwünschen an die Reality-TV-Bekanntheit füllt sich die Kommentarspalte auch mit Anmerkungen zum Beziehungsstatus der vermeintlichen Turteltauben. "Mehr als eindeutig", meint ein Follower unter dem Beitrag von Christian. Und auch viele weitere Stimmen aus der Community scheinen sich einig zu sein. So schreiben die Fans in den Kommentaren unter anderem "Ach, ihr zwei Süßen seid ein tolles Paar" und "Sehr hübsches und sympathisches Paar."

Bereits vor einem Monat brachte ein Clip im Netz die Liebesgerüchte zwischen Michèle und Christian ordentlich zum Brodeln. Viele Fans waren sich damals schon einig, dass das Reality-Sternchen und der Autor ein zuckersüßes Paar wären. Andere Stimmen hingegen wünschten sich wohl eher ein Comeback mit ihrem Ex Niko Griesert (33). Niko und Michèle lernten sich 2021 in der elften Der Bachelor-Staffel kennen. Obwohl er sich für eine andere Dame entschieden hatte, kamen die Reality-TV-Teilnehmer nach der Ausstrahlung der Show zusammen. Im Sommer 2022 trennten sich ihre Wege jedoch schon wieder.

Anzeige Anzeige

Instagram / christian_kroemer/ Christian Krömer und Michèle de Roos im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, dass sich Michèle und Christian nun endlich zu den Gerüchten äußern werden? Ja, da bin ich mir sicher! Nee, ich denke, sie genießen lieber ihre Privatsphäre. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de