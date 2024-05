Fans meinen: Michèle de Roos und Chris Krömer sind ein Paar!

Ist da etwas dran? Eigentlich gilt Michèle de Roos (30) offiziell als Single. Nun bringt die einstige Bachelor-Finalistin die Gerüchteküche um eine mögliche Liebe aber ordentlich zum Brodeln. Auf Instagram teilt die Beauty ein Video, das sie in Alltagssituationen mit Christian Krömer zeigt. Die Fans fragen sich seither, ob zwischen ihr und dem TikToker vielleicht mehr laufen könnte. "Wann sagen sie endlich, dass sie zusammen sind?", "Ihr wärt ein schönes Paar" oder "Seid ihr ein Paar?", lauten nur einige der neugierigen Reaktionen in der Kommentarspalte. Geäußert haben sich Michèle und Chris bislang nicht.

Allerdings scheint es so, als würden nicht alle eine aufblühende Romanze zwischen Michèle und Chris befürworten. "Ich bin und bleibe Team Niko. Ich kann mir keinen anderen Mann an ihrer Seite vorstellen, die beiden waren einfach das Traumpaar", schreibt eine Followerin. Eine zweite Userin schließt sich an und äußert die Vermutung: "Mein Gefühl sagt mir auch, dass Michèle und Niko wieder zusammen kommen."

Michèle hatte an der elften Staffel von Der Bachelor teilgenommen und um das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert (33) gekämpft. Obwohl sie in der Datingshow nur den zweiten Platz im großen Finale belegte, kamen die beiden nach der Ausstrahlung der Sendung zusammen. Nach knapp einem Jahr Beziehung verkündeten sie im Sommer 2022 dann aber ihre Trennung.

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Michèle de Roos, Ex-Bachelor-Girl

Anzeige Anzeige

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im Juli 2021 in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Michèle und Chris zusammen sind? Ja, das ist doch offensichtlich! Nein, ich denke, die beiden sind nur Freunde... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de