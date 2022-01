Jetzt spricht Ex-Bachelor Niko Griesert (31) Klartext! Vor wenigen Tagen versetzte seine Freundin Michèle de Roos ihre Fangemeinde in große Sorge. Der Grund? Sie gestand unter Tränen im Netz, dass sie momentan eine schwere Zeit durchmacht. Einige Follower vermuteten daraufhin, dass es zwischen dem Kuppelshow-Traumpaar womöglich kriseln könnte. Doch nun stellte der einstige Junggeselle klar: Zwischen ihm und Michèle ist alles in bester Ordnung!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 31-Jährige den Fragen seiner Community. Natürlich wollten einige Fans von Niko wissen, ob sich er und seine Liebste getrennt haben. "Nein", meinte er und fügte hinzu: "Die Frage wurde übrigens sehr häufig gestellt." Zusätzlich machte der gebürtige Osnabrücker mit einem romantischen Pärchen-Pic klar, dass er in der schwierigen Zeit eine Stütze für seine Michèle sein wolle.

Die Influencerin selbst äußerte sich bislang nicht erneut zu ihren Problemen. In ihrer Instagram-Story ließ sie vor wenigen Tagen allerdings durchblicken, dass es ihr wohl schon seit Längerem nicht so gut geht. "Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt", stellte die ehemalige Rosenanwärterin klar.

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im September 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / nikogriesert Ex-Bachelor Niko Griesert und Michèle de Roos mit ihrem Hund Callia

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de