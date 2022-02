Gestern Abend war es endlich so weit: Die 17. Staffel von Germany's next Topmodel feierte ihren Auftakt! Auf die Zuschauer wartete ein ganz neuer Anblick, denn: Chef-Jurorin Heidi Klum (48) hat ihr Versprechen eingelöst und eine Menge Diversity in den Cast gebracht – dieses Mal wurden die verschiedensten Wurzeln, Altersgruppen, Konfektionsgrößen und mehr bedient. Aber, wie auch Klaudia Giez (25) im Promiflash-Interview bemängelt hatte: Unter den Models sind wieder nur Frauen und keine Männer! Wieso wurde dieser Schritt in der diversen GNTM-Staffel nicht gewagt?

Genau diese Frage hat Promiflash dem Sender bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel gestellt. ProSieben-Chef Daniel Rosemann (41) verriet daraufhin: "Ungefähr so lange, wie es GNTM gibt, sprechen wir schon über eine männliche Variante – oder ob Männer zu den Frauen stoßen." Weiter erklärte Rosemann: "Wir versuchen da am Model-Business dranzubleiben – und dort sind männliche und weibliche Models mit unterschiedlichen Aufgaben und Profilen beschäftigt." Der Markt sei grundsätzlich sehr verschieden - je nach Geschlecht.

Abschließend betonte Rosemann: "Wir möchten den Traum, Modeling zu betreiben - so wie die Menschen ihn von GNTM kennen - auch nicht verändern, nur damit er passend ist für einen anderen Markt, den unsere Fans dann nicht mehr so richtig nachvollziehen können." Sie würden aber nicht aufhören, sich Gedanken über das Thema Männer bei GNTM zu machen und seien grundsätzlich offen für Neues. Fehlen euch Kerle in der Sendung? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige

TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de