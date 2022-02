Wie zuvorkommend! Seit Sommer vergangenen Jahres geben Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) ihrer Liebe eine neue Chance, nachdem sie bereits Anfang der 2000er einige Jahre eine Beziehung geführt hatten. Nun sind die beiden wieder überglücklich und zeigen sich gerne innig in der Öffentlichkeit. Als J.Lo jetzt einen langen Arbeitstag hatte, holte ihr Liebster sie liebevoll von einer Show ab!

Demnächst erscheint Jennifers neuer Film "Marry Me" , weshalb die Schauspielerin von Show zu Show hetzt, um Werbung dafür zu machen. Doch dafür hat sie gute Unterstützung von ihrem Schatz! Die beiden wurden gesichtet, wie sie eng aneinander unter einem Regenschirm in New York spazierten. Dabei hatten sie sichtlich Spaß und lachten gemeinsam.

Erst kürzlich hatte die Sängerin im Interview mit People geschwärmt, wie glücklich sie über den Neuanfang der Beziehung ist, denn immerhin liegen gut 20 Jahre dazwischen! "Wir sind jetzt älter, klüger und ein ganzes Stück erfahrener. Wir sind an ganz anderen Punkten im Leben als damals, haben Kinder und ein ganz anderes Bewusstsein", hatte sie dem Magazin erklärt.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID Jennifer Lopez und Ben Affleck, Februar 2022

Anzeige

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de