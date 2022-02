Jennifer Lopez (52) könnte nicht glücklicher sein. Vergangenen Sommer gaben die Sängerin und Ben Affleck (49) bekannt, dass sie nach ihrer Trennung im Jahr 2004 wieder ein Paar sind. Ihre Liebe demonstrierten die beiden seither auch gerne in der Öffentlichkeit. Wie ein Insider Anfang des Jahres verriet, sollen die Hollywood-Stars sogar bereits über eine Hochzeit nachdenken. Nun verriet J.Lo, wie froh sie über ihre zweite Chance mit Ben ist.

"Ich bin so glücklich und stolz, mit ihm zusammen zu sein", schwärmte die 52-Jährige in einem Interview mit People. Die Schauspielerin wolle alles dafür tun, ihre Beziehung zu schützen. "Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, dass wir eine zweite Chance bekommen haben", betonte die zweifache Mutter. Doch vieles sei nun anders als damals. "Es wird mehr geschätzt und gefeiert, und das ist schön", erklärte Jennifer.

"Wenn man jemanden findet, den man wirklich liebt und dann noch eine zweite Chance bekommt? Das ist etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an", stellte sie außerdem klar. Sie seien nun beide an einem Punkt im Leben, an dem sie festgestellt haben, dass man eine glückliche Beziehung führen kann.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

