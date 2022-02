Julita (22) spricht jetzt Klartext! Vor wenigen Tagen überraschte die Influencerin ihre Follower mit tollen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr drittes Kind! Eigentlich hat sie aber gar nicht damit gerechnet, so schnell wieder schwanger zu werden. Schließlich unterzog sich die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, erst im Dezember einer lang ersehnten Brust-OP. Macht sie sich nun Sorgen, dass sich ihre Oberweite während der Schwangerschaft womöglich wieder verändern könnte?

In ihrer Instagram-Story postete die YouTuberin nun die Nachricht eines Fans, der von ihr wissen wollte, ob die Brust-OP nun ein Problem für sie darstellt. Schließlich sollte man nach solch einem Eingriff normalerweise ein Jahr warten, bis man die Familienplanung weiter in Angriff nimmt. "Dass ich so schnell schwanger werde, konnte ich nicht wissen", meinte Julia. Sie könne aber ganz normal stillen und wolle dann einfach abwarten, ob sich ihr Busen optisch noch einmal verändert. Die 22-Jährige sei aber guter Dinge: "Da sie echt nicht groß sind und die Implantate nach dem Stillen ja nicht verschwinden, so wie meine natürliche Brust damals."

Mit dem Ergebnis ihres Beauty-Eingriffs ist die Dreifach-Mama in spe jedenfalls sehr zufrieden. "Es ist so natürlich geworden und passt perfekt zu meinem Körper. Sie sehen eigentlich genau so aus, wie sie vor dem Stillen meiner Kinder aussahen, vielleicht 20 Prozent größer", schrieb sie zu einem Vorher-Nacher-Foto.

Anzeige

Instagram / florian.thiele_official YouTuberin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita, YouTuberin

Anzeige

Instagram / florian.thiele_official YouTuberin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de