Julita (22) kann ihr Glück noch gar nicht so recht fassen. Auf ihrem Social-Media-Account hält die brünette Schönheit ihre Follower immer über ihren Alltag als zweifache Mutter auf dem Laufenden. Anfang der Woche gab die Netz-Persönlichkeit dann überraschend bekannt, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Julita und ihr Freund verrieten nun jedoch, dass ihr drittes Kind so früh gar nicht geplant gewesen sei.

In seinem neuen YouTube-Video sprach das Paar offen darüber, dass es von der Schwangerschaft regelrecht überrascht worden sei. "Warum wir gestern auch so krass reagiert haben. Das ist für uns einfach komplett ungeplant – müssen wir ehrlich zugeben", berichtete Florian. So hätten Julia Schulze, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, und ihr Partner eigentlich nur aus Spaß einen Test gemacht, weil die Beauty in den vergangenen Tagen sehr emotional gewesen sei und unter Magenproblemen gelitten habe. "Ich habe selber zu 100 Prozent nicht damit gerechnet", versicherte der werdende Vater.

Eigentlich hatten die Eltern mit einem neuen Familienmitglied erst in drei oder vier Jahren gerechnet, denn auch bei ihrem Sohn Leo hatten sie zuvor lange Zeit versucht, schwanger zu werden. "Wir wissen natürlich, dass es nicht so eine Schwangerschaft ist, bei der alle vor Freude in die Lüfte springen", gestand die 22-Jährige anschließend. Deshalb habe sie ehrlich gesagt etwas Angst vor den Reaktionen ihrer Fans, die sich unter dem Ankündigungspost auf Instagram jedoch sehr mit der Schwangeren freuten.

Julita mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern

Julita und ihr Freund Florian im Januar 2022

Julita, YouTuberin

