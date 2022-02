So kennen Daniela Büchners (43) Fans die Influencerin bisher nicht. Die fünffache Mutter hat ein paar schwierige Tage hinter sich. Sie hat sich gerade erst von ihrem Freund Sohel getrennt – und hat damit offenbar immer noch zu kämpfen. Ob das vielleicht der Grund für ihre neueste Typveränderung ist? Ihre schulterlangen braunen Haare hat die Goodbye Deutschland-Auswanderin nun nämlich umstylen lassen: Danni trägt jetzt eine lange Wallemähne!

"Cinderella hat jetzt nicht so gut geklappt, aber vielleicht klappt es noch. Aber jetzt, heute, bin ich erst mal Rapunzel", freut Danni sich in ihrer Instagram-Story und zeigt dabei ihre neue Haarpracht. Dank Extensions trägt die 43-Jährige ihre Haare jetzt bis zur Taille – und ist schon fleißig am Ausprobieren, welche Frisurenvielfalt ihre neue Mähne hergibt. "Es ist so, so schön", schwärmt sie.

Dass ihr neuer Look möglicherweise etwas mit ihrer Trennung von Sohel zu tun haben könnte, deutet Danni selbst in einem weiteren Post an. "Mit der Veränderung vom Umfeld ändert sich auch hin und wieder die Frisur. Ich liebe sie", schrieb sie zu einem Foto von ihrer neuen Frisur.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2021

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Realitystar

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

