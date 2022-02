Dominik Stuckmann (30) klärt die Frage aller Fragen! Der diesjährige Bachelor ist auf Social Media noch kein Profi – erst mit seiner Verkündung als Protagonist der Flirtshow hat er sich einen Instagram-Account erstellt. Seitdem probiert er sich aber fleißig aus und hat unter anderem schon eine Fragerunde veranstaltet. Bei dieser Session haben die Fans aber nicht etwa Dominiks Erfahrungen beim Bachelor am meisten interessiert – sie wollten das Rätsel um seine Haarfarbe lösen.

Die Frage nach seiner Naturhaarfarbe hatte den gebürtigen Frankfurter am häufigsten erreicht. Daher ließ er seine Community kurzerhand abstimmen, ob sie seine Haarpracht für blondiert oder komplett natürlich halten. Die Mehrheit der Teilnehmer war sich sicher, dass bei dem hellen Farbton in seinen Spitzen nachgeholfen wurde – immerhin ist der Rest von Dominiks Schopf eher dunkler. Die Antwort des 30-Jährigen überraschte deshalb viele: "Ich habe keine blondierten Haare. Durch die Sonne sind meine Haare etwas ausgeblichen. In Deutschland werden sie wieder dunkler."

In Sachen Haarfarbe ist Dominik also eher weniger experimentierfreudig und lässt die Natur ihren Teil zur Frisur beitragen. Was die Frauenwelt angeht, ist der Unternehmer aber offen für Neues. Gegenüber Promiflash verriet er schon vor Staffelstart: "Ich möchte Frauen kennenlernen, die ich im echten Leben vielleicht niemals kennengelernt hätte. Deswegen gehe ich ganz offen an die Sache heran."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Bobette Landu

RTL Der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

