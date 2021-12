Ist Social Media für den neuen Rosenkavalier etwa absolutes Neuland? Heute Morgen hat RTL endlich eine lang ersehnte Nachricht verkündet: Dominik Stuckmann ist der neue Bachelor und wird ab Ende Januar Schnittblumen verteilen. Kein Wunder, dass die Fans total gespannt sind, wer hinter der sexy Fassade steckt – und sich auf die Suche nach mehr Informationen auf Social Media machen. Dort wartet aber eine Überraschung auf die Nutzer: Dominiks Instagram-Profil ist komplett verwaist.

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Der Bachelor" wurde auch der Account des 29-Jährigen verlinkt. Bei einem Besuch auf seiner Seite stellen die Fans aber fest: Der Unternehmer hat weder Follower noch selbst irgendwelche Profile abonniert. Auch in seinem Feed herrscht nur gähnende Leere – Dominik hat absolut keine Bildbeiträge. Sein Profil ist zudem auf privat gestellt. Das bedeutet: Zukünftige Follower müssen ihm erst eine Anfrage schicken. Lediglich in seiner Biografie finden sich ein paar wenige Infos rund um seine Person: Er lebt demnach in Frankfurt und auf den Kanaren, ist Gründer, Unternehmer und IT-Spezialist und freut sich darauf, in Zukunft schöne Erinnerungen zu sammeln.

"Habt ihr seinen richtigen Account markiert? Dieser Account hat nämlich gar keine Beiträge und Abonnenten", hatte sich ein verwirrter User unter Dominiks Bachelor-Vorstellungspost gefragt. Und der Sender schaffte daraufhin tatsächlich Klarheit. Ein anderer Fan mutmaßte, dass der Frankfurter bis dato einfach noch keinen Account auf der Plattform gehabt hatte. "Genau so ist es", antwortete RTL dann in den Kommentaren. Ein paar andere Nutzer sind davon offenbar begeistert. "Ist ja geil. Endlich mal jemand, der nicht wegen Instagram mitmacht", freute sich ein Fan.

RTL Dominik Stuckmann, Unternehmer

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

