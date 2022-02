Eric Stehfest (32) konnte sich in den vergangenen zwei Wochen einen bemerkenswerten zweiten Platz im Dschungelcamp erkämpfen. Während seiner Zeit in dem Südafrika-Camp eckte der ehemalige GZSZ-Star allerdings auch oft an: Er verweigerte zum Beispiel eine Dschungelprüfung, um für seine verhassten Mit-Camper kein Essen zu erspielen. Nun ist der Schauspieler wieder in der Zivilisation. Wie sieht er sein Verhalten im Camp jetzt – bereut Eric etwas?

"Nein. Ich habe den Mut gehabt, mich in allen Facetten zu zeigen", erklärt Eric selbstbewusst im RTL-Interview. Er habe sich in der Zeit in dem Ekel-Format immer authentisch gezeigt: "Es gibt Dinge, Gefühle, Meinungen und Aussagen, die viele Menschen lieber im Verborgenen halten, weil sie Angst davor haben, verurteilt zu werden. Ich habe das nicht getan. Ich habe mich gezeigt." Dass der 32-Jährige im Dschungelcamp tatsächlich sein wahres Ich gezeigt hat, beweise auch sein Look: "Ich bin der Eric Stehfest, der ich auch bin – sogar so weit, mich im Dschungel abends mit Brille hinzusetzen, was sonst eigentlich nur zu Hause passiert. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass ich mich als mich selbst zeige."

In seiner Zeit im Dschungel konnte Eric viel über sich lernen. Das Reality-Format habe ihn geerdet und ihm gezeigt, was im Leben wirklich wichtig ist – und das ist für Eric vor allem seine Familie. "Das war nicht immer so, dass ich das gedacht habe. Ich bin schon ein Karrieremensch und habe darauf viel Wert gelegt. Jetzt weiß ich aber, dass es nichts Stärkeres gibt, als der Glaube einer Familie an einen selbst – das kann man auch mit keinem Geld der Welt kaufen", erzählte er.

