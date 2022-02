Kamila Valieva beeindruckt Eiskunstlauf-Fans weltweit. Die gebürtige Russin wagte sich bereits im frühen Alter aufs Eis – noch bevor sie fünf Jahre alt war, erlernte Kamila das Eiskunstlaufen sowie Gymnastik und Ballett. Im August 2019 erlangte die 15-Jährige in der internationalen Eiskunstlaufszene Bekanntheit. Bei ihrer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 rückte Kamila nun in den Fokus der Medien: Denn mit ihrem Ausnahmetalent schrieb sie Geschichte!

Die Eiskunstläuferin schaffte es als erste Frau, einen Vierfachsprung bei Olympischen Winterspielen zu stehen. Bei dem Sprung drehte sich die 15-Jährige vier Mal um die eigene Achse in der Luft, bevor sie wieder auf dem Eis landete. Nur wenige Frauen trauen sich im Eiskunstlauf an diese Herausforderung heran. Doch Kamila tat dies sogar noch ein zweites Mal und war erfolgreich. Ein dritter Versuch, den Vierfachsprung auszuführen, scheiterte jedoch. Ihrer Bewertung tat das aber keinen Abbruch – Kamila bekam 30 Punkte mehr von der Jury als die Zweitplatzierte Kaori Sakamoto.

Bereits in der Vergangenheit begeisterte Kamila bei Wettbewerben mit ihrem Talent. Mit ihren 15 Jahren konnte die Eiskunstläuferin schon neun Weltrekorde aufstellen. Unter anderem ist sie die Erste in ihrer Sportart, die in einer Saison sowohl die 250- als auch die 260- und die 270-Punkte-Grenze in der Gesamtwertung erreichte.

