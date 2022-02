Das ist eine Premiere! Elton Johns (74) jährlich stattfindende Oscar-Party ist fast so berühmt wie die Oscar-Verleihung selbst. Seit 30 Jahren sammelt der Sänger mit dieser Veranstaltung Geld für seine Aids-Stiftung. Nachdem das Spektakel bereits letztes Jahr nur virtuell stattfinden konnte, könnte es dieses Jahr für die Fans noch schlimmer kommen: Einem Insider zufolge wird Elton nicht bei seiner Party dabei sein können!

Wie eine Quelle nun gegenüber The Sun verriet, kommt es bei dem 74-Jährigen zu Terminkollisionen. Aufgrund der derzeitigen Gesundheitskrise wurden die Oscars kurzfristig von Februar auf März verschoben. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Elton jedoch bereits wieder auf Tournee."Elton ist sehr enttäuscht, dass er nicht an der Party teilnehmen kann, aber es lag nicht in seiner Hand", erklärte die dem Sänger nahe stehende Person. Aber der "Tiny Dancer"-Interpret hat schon Ersatz gefunden: "Sein Ehemann David Furnish (59) und eine Liste ganz besonderer Gäste werden bei der Oscar-Party in Los Angeles anwesend sein und sein Fehlen mehr als wettmachen".

Diese Tour wird auch die letzte für Elton sein – danach möchte sich der zweifache Vater zur Ruhe setzen und Zeit mit seiner Familie verbringen. "Die beiden sind bald Teenager! Ich muss einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Ich werde immerhin 76 sein, wenn die Tour vorbei ist", erklärte er im Vorfeld. Ob er in Zukunft noch als Gastgeber für seine Oscar-Partys fungiert, ist nicht bekannt.

Getty Images Elton John bei den Golden Globe Awards, 2020

Getty Images David Furnish, Elton John und ihr Sohn Zachary

Getty Images Elton John und David Furnish 2019 in London

