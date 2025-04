JoJo Siwa erhält jedes Weihnachten eine Karte von Elton John

Die US-amerikanische Entertainerin JoJo Siwa (21) hat für eine Überraschung gesorgt: Als Finalistin der diesjährigen Celebrity Big Brother-Staffel enthüllte sie im Sprechzimmer der TV-Show, dass sie jedes Jahr Weihnachtspost von einem ganz besonderen Promi erhält. "Ich bekomme jedes Jahr Elton Johns (78) Weihnachtskarte. Das ist schon ziemlich cool", sagte JoJo mit einem Lächeln. Seit einem persönlichen Treffen vor einigen Jahren steht sie auf der exklusiven Mailingliste des Sängers – und freut sich jedes Jahr über die prominente Post.

Laut JoJo ist die Karte nicht einfach ein Star-Gag, sondern ganz traditionell gehalten: Elton, sein Ehemann David Furnish (62) sowie die gemeinsamen Kinder Zachary (14) und Elijah (12) sind auf dem Motiv zu sehen. JoJo erzählte, es sei "wie die normalste Weihnachtskarte überhaupt". Die beiden Stars verbindet jedoch noch eine weitere weihnachtliche Erinnerung: Während der Corona-Pandemie tanzten sie gemeinsam in einem TikTok-Video zum Hit "Step Into Christmas" und zeigten sich in weihnachtlichen Outfits.

Neben ihrer Enthüllung rund um die prominenten Weihnachtskarten sorgt JoJos Privatleben aktuell ebenfalls für Schlagzeilen. Im Big Brother-Haus kam sie dem Love Island-Star Chris Hughes zuletzt auffällig nahe, obwohl sie eigentlich mit der australischen Content-Creatorin Kath Ebbs liiert ist.

Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

