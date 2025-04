Elton John und Madonna begraben nach Jahren das Kriegsbeil

Madonna (66) und Elton John (78) haben ihre langjährige Fehde offenbar endgültig beigelegt. Wie die Sängerin auf Instagram bekannt gab, besuchte sie Eltons Auftritt bei Saturday Night Live in New York, wo die beiden Stars hinter der Bühne nicht nur erstmals seit Jahren aufeinandertrafen, sondern sich auch versöhnten. Auf einem gemeinsamen Foto, das Madonna kürzlich mit den Worten "Wir haben endlich unser Kriegsbeil begraben" teilte, sind die beiden Musikikonen lächelnd Arm in Arm zu sehen. Der Künstler meinte im Backstage zu seiner Kollegin, "Vergib mir", was das Ende der Fehde einläutete.

Die 66-Jährige schilderte, wie stark Elton sie als Teenager inspiriert hatte und sprach zudem von der Kraft der Vergebung. Sein Auftritt in Detroit habe ihr einst das Gefühl gegeben, dass es in Ordnung sei, anders zu sein, und ihr Leben verändert. Auch privat verbindet beide eine Geschichte. Während Elton seit 2014 mit David Furnish (62) verheiratet ist und aus einer Leihmutterschaft zwei Söhne hat, ist Madonna Mutter von sechs Kindern. Dass die beiden nun sogar Pläne für eine musikalische Zusammenarbeit hegen, scheint der krönende Abschluss einer früher schwierigen, aber nun versöhnlichen Beziehung zu sein. "Es war, als ob sich der Kreis schließen würde", schwärmte Madonna.

Der Streit zwischen den beiden dauerte über zwei Jahrzehnte. Bereits 2002 hatte Elton Madonnas Bond-Song "Die Another Day" als den "schlechtesten Bond-Titelsong aller Zeiten" bezeichnet. Später folgten scharfe öffentliche Kommentare, unter anderem bei den Q Awards 2004, wo Elton Madonnas Live-Auftritte als Playback-Shows kritisierte. Auch Eltons Ehemann setzte 2012 mit einer Bemerkung nach, die Madonnas Golden Globe-Sieg als unverdient bezeichnete. Madonnas Distanz zu Lady Gaga (39), die als Patentante eines von Eltons Kindern fungiert, sorgte für weiteres Öl im Feuer.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Lady Gaga und Elton John, Februar 2016

