Elton John rastete bei der Arbeit an seinem neuen Album aus

In seinem Dokumentarfilm "Never Too Late" sieht man Elton John (77) im Studio völlig die Fassung verlieren. Der Sänger schmettert seine Kopfhörer auf den Boden und zerreißt sogar ein Notenblatt. Zudem bezeichnet er die Aufnahme als "verdammten Albtraum". In einem Interview mit dem Rolling Stone erklärt er jetzt, warum er so sehr ausflippte. "Ich habe mich noch nie zuvor auf einen solchen Prozess eingelassen, und es war beängstigend für mich. Ich hatte wirklich, wirklich Angst", meint der Popstar. Zusammen mit Sängerin Brandi Carlile sei er nämlich völlig ohne Vorbereitung an die Aufzeichnung herangegangen. Sein Ausraster habe aber einen Vorteil gehabt: "Die Aufnahme des Albums kam richtig in Gang, als ich einen kompletten Zusammenbruch hatte."

Gebracht hat es offenbar reichlich, denn mit der fertigen Platte "Who Believes In Angels?" sei Elton mehr als zufrieden. "Es hat Mut, es hat Frische und es hat Energie", betont er. Auch seine Kollegin Brandi hat der Brite mit dem Nervenzusammenbruch nicht verschreckt. Sie kann in dem Interview nur von Elton schwärmen: "Er ist explosiv lustig. Man kann mit ihm nicht mithalten. Er wird in einem Kampf des Witzes gewinnen." Musikalisch könne man dem "Rocketman"-Interpreten ebenfalls nichts vormachen. "Er ist ein Enzyklopädist in Sachen Musik, immer enthusiastisch. Er ruft Leute an, hilft jungen Leuten, ist großzügig und es macht einfach Spaß, in seiner Nähe zu sein", schwärmt die US-Amerikanerin.

Obwohl Elton im Studio noch weiter Musik produziert, müssen seine Fans darauf verzichten, die Songs live zu hören ‒ denn im Jahr 2023 schloss er seine letzte Welttournee ab. Mittlerweile schließt der 77-Jährige eine Rückkehr auf die Bühne aus. Vergangenen Sommer erklärte er in einem Interview mit Entertainment Tonight: "Wir befanden uns an einem Höhepunkt, genau wie ich es wollte, und danach gab es kein Zurück mehr." Elton hat aber auch einen guten Grund, kürzerzutreten: Er wolle sich mehr auf seine Familie, seinen Mann David Furnish (62) und die beiden Kinder konzentrieren. "Wir haben unsere Söhne, wissen Sie, sie kommen jetzt in ihre Teenagerjahre", meinte er.

Getty Images Brandi Carlile bei der Premiere von "Road Diary: Bruce Springsteen & The E Street Band"

Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025

