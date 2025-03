Elton John kritisiert "X Factor" und legt Wert auf Live-Gigs

Sir Elton John (78) hat in einem Interview deutlich gemacht, was er von Castingshows wie The X Factor hält – und zwar nichts Gutes. Der Musiker erklärte gegenüber dem Rolling Stone, dass der schnelle Ruhm durch solche Shows "das Schlimmste sei, was einem in der Musikindustrie passieren könne". Stattdessen rät er Nachwuchskünstlern, ihre Fähigkeiten in kleinen Locations, wie etwa Pubs, zu perfektionieren und live vor Publikum aufzutreten. "Das gibt dir Rückgrat, und Rückgrat ist in diesem Geschäft unverzichtbar", so der 77-Jährige. Elton, der kürzlich an seinem neuen Album "Who Believes in Angels" mit der US-Musikerin Brandi Carlile gearbeitet hat, hob hervor, wie prägend diese frühen Erfahrungen für seine Karriere waren und wie sehr sie ihn auf alles Weitere vorbereitet haben.

Das kommende Album des zweifachen Vaters, das am 4. April erscheint, ist ebenfalls von sehr persönlichen Themen geprägt. In einem der neuen Songs, "When This Old World Is Done With Me", setzt sich Elton mit der eigenen Sterblichkeit auseinander. "Wenn du 77 bist und eine Familie hast, dann bleibt dir nur noch eine gewisse Zeit. Das ist einfach die Realität", kommentierte Elton. Während der Aufnahme der Platte plagten ihn jedoch auch Selbstzweifel – doch gerade diese emotionsgeladene Zeit habe seiner Ansicht nach zur Energie des Albums beigetragen. Duettpartnerin Brandi beschreibt die Studioarbeit mit Elton dennoch als inspirierend und lobte ihn als "enzyklopädisch in seinem Musik-Know-how, enthusiastisch und äußerst großzügig".

Elton John, gebürtig Reginald Dwight, begann seine Karriere selbst in kleinen Pubs und Clubs in Nordwest-London, wo ihn erste Auftritte auf das harte Showbusiness vorbereiteten. Der Musiker zeigt sich heute selbst als Förderer junger Künstler und bleibt auch abseits der Bühne aktiv, etwa durch sein Engagement für die LGBTQ+-Community. Er ist seit 2014 mit dem Filmemacher David Furnish (62) verheiratet, mit dem er zwei Söhne großzieht. Vor Kurzem beendete er seine Abschiedstournee und damit seine Liveauftritte, widmet sich jedoch weiterhin der Musik, die er als lebensrettend bezeichnet: "Ich kann ohne Musik nicht leben. Sie hat mich fast umgebracht und gleichzeitig am Leben gehalten." Wenn jemand also weiß, was echten Erfolg ausmacht, dann ist es sicher Elton John. Nachwuchsmusiker sollten sich vielleicht besser an ihm orientieren.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elton John und Brandi Carlile

Getty Images Elton John und Chappell Roan, Musiker

