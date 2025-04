Elton John erreicht mit neuem Album wieder Spitze der Charts

Elton John (78) feiert mit seinem neuen Album "Who Believes in Angels?" einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere. Das Werk, das er zusammen mit der US-amerikanischen Country-Sängerin Brandi Carlile aufgenommen hat, schoss direkt auf Platz eins der britischen Album-Charts. Es ist das zehnte Mal in seiner Karriere, dass der Sänger ein Nummer-eins-Album im Vereinigten Königreich landet – und das 52 Jahre nach seinem ersten Erfolg. "Es fühlt sich immer gut an, an der Spitze zu stehen. Und bei diesem Album bin ich besonders begeistert, weil ich denke, dass es das beste Album ist, das ich seit langem gemacht habe", sagte der sichtlich gerührte Elton gegenüber BBC.

Hinter den Kulissen war die Entstehung des Albums allerdings eine Herausforderung für den 78-Jährigen. Elton, der in jüngerer Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, unter anderem einer Hüftoperation und einer Augeninfektion, sprach offen über die Belastungen während der Produktion. Er verriet, dass er teilweise seine Nerven verloren habe, da der Druck, ein großartiges Album zu schaffen, sehr groß war. Darüber hinaus äußerte er sich zur Einschränkung seines Sehvermögens: "Ich kann nicht fernsehen, ich kann nicht lesen. Ich kann meine Jungs nicht sehen, wenn sie Rugby und Fußball spielen, und es war eine sehr stressige Zeit, weil ich es gewohnt bin, alles aufzusaugen." Er bezeichnete diesen Zustand als erschütternd, aber er wollte sich trotz allem nicht beklagen: "Man wird emotional, aber man muss sich daran gewöhnen, denn ich habe Glück, dass ich das Leben habe, das ich habe. Ich habe immer noch meine wunderbare Familie, und ich kann immer noch etwas von hier [seinem linken Auge] aus sehen. Also sagt man sich, man muss einfach weitermachen." Und das schaffte der Musiker auch und vollendete die Aufnahmen innerhalb von zwei Wochen.

Schon zuvor hatte der Sänger seine Begeisterung für das Album betont, vor allem für die eigene stimmliche Leistung, die er als die beste seiner Karriere beschrieb. Zudem hatte er hervorgehoben, wie sehr ihm die Zusammenarbeit mit Brandi Carlile am Herzen liegt. Die beiden verstehen sich nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich bestens, was schon bei vorherigen Projekten deutlich wurde. Seit seinem Abschied von der Bühne möchte sich Elton mehr seiner Familie widmen. Gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish (62) zieht er die Söhne Zachary (13) und Elijah (11) groß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John im November 2024

Anzeige Anzeige

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

Anzeige Anzeige