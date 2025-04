Elton John hat die "beste Stimme" auf seinem neuen Album

Elton John (78) hat enthüllt, dass er mit seiner Stimme auf seinem neuesten Album so zufrieden ist wie noch nie zuvor. In einem Gespräch mit Zane Lowe (51) auf Apple Music 1 erklärte der Musiker: "Meine Stimme auf diesem Album ist wahrscheinlich die beste, die sie je war." Bei der Produktion der neuen Platte arbeitete er erneut eng mit Sängerin Brandi Carlile zusammen. Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit ihr eine Ehre sei, räumte aber auch ein, dass sie sich erst einmal wieder ihrer Solokarriere widmen wolle. Brandi, die offenbar große Stücke auf Elton hält, erwiderte charmant, dass sein musikalisches Können und seine Energie sie tief geprägt hätten: "Er ist in meiner Seele verwurzelt."

Weiter lobte Brandi die außergewöhnliche Kreativität und den Einfluss des "Rocketman"-Sängers. Sie erklärte scherzhaft, dass es nach der Arbeit mit Elton äußerst schwierig sei, zu den einfachen Grundakkorden der Musik zurückzukehren. "Ich habe ihn angerufen und gesagt: 'Elton, ich fühle mich musikalisch ausgelaugt.' Seine Kunst ist ein außergewöhnlicher Maßstab", erzählte sie im Interview. Elton blieb bescheiden und bestärkte die Sängerin darin, ihre Solo-Erfahrungen in zukünftige Projekte einfließen zu lassen, um eventuell bei einer weiteren gemeinsamen Zusammenarbeit noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Schon jetzt gilt ihre gemeinsame neue Platte, die den Titel "Who Believes In Angels?" trägt, als ein besonderer Moment in ihrer künstlerischen Verbindung. Für Elton sei der Entstehungsprozess des aktuellen Albums zudem eine emotionale Reise gewesen. In einem früheren Interview hatte er erzählt, dass er während der Aufnahmen sogar einmal die Fassung verloren habe. Nach seiner letzten Welttournee hat er sich jedoch entschieden, sich von Live-Auftritten zurückzuziehen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Angesichts dessen bleibt sein neues Album ein besonderer Meilenstein in seiner illustren Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandi Carlile bei der Premiere von "Road Diary: Bruce Springsteen & The E Street Band"

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige