Neue Wohnung: Elton John zieht näher zu Sohn Zachary

Elton John (78) hat sich Gerüchten zufolge mit seinem Mann David Furnish (62) eine neue Wohnung in der englischen Grafschaft Wiltshire zugelegt, um näher bei seinem ältesten Sohn Zachary zu sein. Der 13-Jährige besucht seit Kurzem das renommierte Marlborough College, eine der angesehensten Privatschulen Großbritanniens. Einheimische dürfen sich laut BBC Radio Wiltshire nun darauf freuen, den prominenten Familienvater möglicherweise im örtlichen italienischen Restaurant oder Pub anzutreffen. Parallel bleibt Elton mit seiner Familie weiterhin in ihrer prachtvollen Residenz unweit von London.

Marlborough College genießt nicht nur für seine akademischen Standards einen hervorragenden Ruf, sondern ist auch bekannt dafür, prominente Schüler wie Prinzessin Kate (43) zu ihren Absolventen zu zählen. Elton, der neben Zachary noch einen elfjährigen Sohn namens Elijah hat, scheint entschlossen, seinem ältesten Sohn den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen – und dabei persönlich präsent zu sein. Dabei bleibt er aber nicht der einzige prominente Zuwachs der Region: Auch König Charles III. (76) hat Berichten zufolge kürzlich ein Anwesen in Wiltshire erworben.

Privat zeigt sich Elton, der seit 2014 mit David verheiratet ist, oft von seiner nachdenklichen und emotionalen Seite. Im Gespräch über sein neues Album hat er kürzlich verraten, dass die Arbeit an dem Song "When This Old World Is Done With Me" ihn über seine Sterblichkeit habe nachdenken lassen. Die Vorstellung, wie wenig Zeit er noch mit seinen Söhnen und seinem Mann verbringen könnte, habe ihn so sehr bewegt, dass er 45 Minuten lang geweint habe. "Wenn du Kinder und einen wunderbaren Ehemann hast, fängst du an, über die Zeit nachzudenken, die dir bleibt", erklärte Elton im "Smartless"-Podcast.

Instagram / sugarkikz Elton John und seine Söhne im Juli 2024

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish auf Instagram, Dezember 2024

