Gewusst? Das haben Andrea Berg und Elton John gemeinsam

Das "Top of the Mountain Spring Concert" in Ischgl wurde in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Highlight. Andrea Berg (59) heizte den 17.300 Wintersportfans auf der Idalp in Tirol mit Klassikern wie "Du hast mich tausendmal belogen" und neuen Hits wie "Simsalabim" auf über 2.300 Metern Höhe so richtig ein. Als die 59-Jährige schließlich ihren Song "Ischgl, du mein Traum" anstimmte, sang das Publikum laut Heute.at begeistert mit und verwandelte die verschneite Berglandschaft in ein Meer aus Stimmen. Ein besonderes Detail sorgt dabei für Aufsehen: Andrea ist neben Elton John (78) die einzige Künstlerin, die gleich zweimal auf die große Bühne der berühmten Location eingeladen wurde.

Das Event war gleichzeitig der Startschuss für die "Spring Blanc"-Saison, die in den kommenden Wochen mit weiteren musikalischen Höhepunkten und kulinarischen Erlebnissen lockt. Ob Reggae, Pop oder EDM – Stars wie Shaggy (56), One Republic oder Dimitri Vegas & Like Mike sind ebenfalls Teil des Programms.

Seit Jahrzehnten ist Andrea Berg eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen, die trotz ihres Ruhms nahbar geblieben ist. Andrea, die im nordrhein-westfälischen Krefeld geboren wurde, lebt heute mit ihrem Mann Ulrich Ferber ein ruhiges Leben abseits der Scheinwerfer in Baden-Württemberg. Dort betreibt die Sängerin auch ein Hotel, das ihr als Rückzugsort dient.

Getty Images Sänger Shaggy, Mai 2022

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und Ulrich Ferber im Dezember 2024

