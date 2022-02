Jodie Whittaker (39) steht die Freude ins Gesicht geschrieben! Die ehemalige Doctor Who-Darstellerin ist im Jahr 2015 zum ersten Mal Mutter geworden. Ihren Nachwuchs halten sie und ihr Mann, der Schauspieler Christian Contreras, jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bis heute ist nicht einmal bekannt, ob es sich dabei um einen Sohn oder eine Tochter handelt. Umso überraschender ist nun, dass Jodie ihre zweite Schwangerschaft mitten im Rampenlicht bei den Brit Awards öffentlich macht!

Neben Stars wie Ed Sheeran (30), Adele (33) und Co. lief auch die 39-Jährige am heutigen Abend über den roten Teppich in London. Zu der Verleihung des Musikpreises erschien sie in einem weiten cremefarbenen Kleid mit Puffärmeln. Auf einer Aufnahme ist darunter trotz des Schnittes eine große Wölbung zu erkennen. Auf einer weiteren streichelt Jodie diese liebevoll.

Den Look hat die Schauspielerin aber nicht zufällig gewählt. Die orangefarbenen Details rund um ihren Hals bis zu den Schultern haben eine tiefe Bedeutung, wie Carli Pearson, eine Kollegin von Jodies Stylistin Helen Sykes gegenüber OK! verriet: "Wir haben Orange gewählt, weil es eine kraftvolle und polarisierende Farbe ist, die man entweder liebt oder hasst."

Getty Images Jodie Whittaker im Februar 2022 in London

Getty Images Jodie Whittaker im Januar 2020 in New York

Getty Images Jodie Whittaker im Februar 2022 in London

