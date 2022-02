Was für ein Fashion-Spektakel bei den Brit Awards! Am heutigen Abend wird in London der begehrte Musikpreis verliehen, zu dem natürlich auch viele Stars geladen sind. Auf dem roten Teppich ließen sich bereits unter anderem David Guetta (54) und Adele (33) blicken. Beide haben sich für den Anlass ganz schön in Schale geschmissen. Im Vergleich zu anderen Gästen sind ihre Outfits allerdings ziemlich schlicht. Diese Stars liefen in den außergewöhnlichsten Teilen auf!

Die Band Måneskin ist ohnehin für ihre extravaganten Looks bekannt – bei den Brit Awards legten die italienischen Rocker aber noch mal einen drauf. Sie erschienen in farblich zueinander passenden Spitzen- und Leder-Outfits in Schwarz, Lila und Rosa. Ähnlich und ungewöhnlich farbenfroh ging es bei Ed Sheeran (30) zu. Der Musiker erstrahlte auf dem Red Carpet in einem königsblauen Samtanzug. Olivia Rodrigo (18) setzte dagegen auf Glitzer. Die "good 4 you"-Interpretin trug ein silbern funkelndes Maxikleid. Ashley Roberts (40) schien von so viel Stoff eher weniger zu halten. Die Sängerin zeigte sich in einem schwarzen Kleid mit XXL-Cut-Outs an der Hüfte, den Brüsten und dem Dekolleté. Auch Anne-Marie (30) ließ tief blicken. Ihr Oberkörper war unter einem Blazer fast komplett zu sehen.

Andere Stars bevorzugten dagegen bunt gemusterte Teile. Der Komiker Leigh Francis kam in einem hellblau, orange, grau und beige gestreiften Anzug, die Moderatorin AJ Odudu in einem grün-gelben Minikleid und der Sportler Tom Daley (27) in einem ausgefallenen Hemd.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2022 in London

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Ashley Roberts, Sängerin

Getty Images Anne-Marie, Sängerin

Getty Images Leigh Francis, Komiker

Getty Images AJ Odudu, Moderatorin

Getty Images Tom Daley, Turmspringer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de