TV-Star Jodie Whittaker wurde Opfer einer Grabsch-Attacke

Jodie Whittaker (42) hat ein einschneidendes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit enthüllt: Mit 22 Jahren wurde sie von einem betrunkenen Mann in der Öffentlichkeit bedrängt – ein traumatischer Vorfall, der die Schauspielerin tief erschütterte, wie sie im Gespräch mit dem Magazin Stylist verriet. "Ich stand auf einem Bahnsteig, als ein betrunkener Mann plötzlich seine Hand unter mein Kleid schob", berichtete sie und fügte hinzu: "Als ich ihn anschrie, drohte er mir, mich mit seinem Bierglas zu verletzen." Unter anderem dieses Erlebnis habe Jodie dazu bewogen, sich für die Wohltätigkeitsorganisation ActionAid einzusetzen, die für die Sicherheit weiblich gelesener Personen in Städten kämpft. "Eine von drei Frauen wird im Laufe ihres Lebens Opfer sexueller Gewalt. Diese Zahl ist zu hoch, um sie zu ignorieren", so die Britin.

Der eigentliche Anlass ihres Interviews war jedoch weitaus positiver: Jodies neustes Netflix-Projekt feierte vor wenigen Tagen Premiere. In der Serie "Toxic Town" spielt die 42-Jährige die Figur der Susan McIntyre – einer Mutter, die von einem der größten Umweltskandale Großbritanniens betroffen ist. Der reale Fall, bei dem 2009 toxischer Staub für Missbildungen bei Kindern sorgte, bildet die Grundlage für die Geschichte. Jodie bezeichnet diesen Job als einen ihrer anspruchsvollsten. „Rollen, die Ungerechtigkeiten, weibliche Perspektiven oder das Klassensystem thematisieren, motivieren mich“, erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin. Sie sehe es als ihre Aufgabe, solche Themen in ihrer Arbeit künstlerisch aufzugreifen und auf Missstände aufmerksam zu machen.

Jodie ist vielen als die erste Frau bekannt, die 2017 die Rolle des Doktors in der Kultserie Doctor Who übernehmen durfte. Die Entscheidung der Produzenten, dafür erstmals eine Frau zu casten, sorgte damals für einige Kontroversen, doch galt ihre Darstellung als erfrischend anders – energiegeladen, humorvoll und gleichzeitig emotional tiefgründig. Vor ihrer Performance in "Doctor Who" war sie in der Krimiserie "Broadchurch" als Ellie Miller zu sehen – eine Rolle, die ihr ebenfalls viel Anerkennung einbrachte. Abseits des Rampenlichts führt Jodie ein eher zurückgezogenes Leben mit ihrer Familie und scheint trotz des anhaltenden Erfolgs nie die Bodenhaftung verloren zu haben.

Getty Images Jodie Whittaker im Oktober 2024 in New York City

Getty Images Jodie Whittaker im Mai 2019

