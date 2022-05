Süße News von Jodie Whittaker (39)! Die englische Schauspielerin startete ihre Filmkarriere bereits im Jahr 2006. Über die Jahre hinweg stand sie sowohl für viele Filme als auch Serien wie Black Mirror vor der Kamera. Ihren schauspielerischen Durchbruch feierte sie mit ihrer Rolle in der TV-Serie Doctor Who. Auch privat könnte sie kaum glücklicher sein. Seit 2008 ist sie mit dem Drehbuchautor Christian Contreras verheiratet. Zusammen haben sie eine Tochter. Nun erblickte ihr zweites Wunder das Licht der Welt!

Das bestätigte nun OK! – bei einem Bummel in der Stadt erwischten Paparazzi die 39-Jährige mit ihrem neugeborenen Baby. Wie die Aufnahmen zeigen, plauderte Jodie mit ihrer Kollegin Claire Foy (38) und ihrem Mann, während sie ihr Baby in einem Tragetuch trug. Die frisch gebackene Mama strahlt die ganze Zeit und wirkt total happy. Ob ihr zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Im Februar bei den Brit Awards machte die Schauspielerin ihre zweite Schwangerschaft auf dem roten Teppich öffentlich. Damals trug die Beauty zwar ein weites Kleid, dennoch konnte man die Wölbung darunter ganz klar erkennen. Auf dem Event streichelte Jodie zudem ihre Babykugel die ganze Zeit liebevoll.

Getty Images Jodie Whittaker im November 2018

Getty Images Claire Foy im September 2021 in London

Getty Images Jodie Whittaker, Schauspielerin

