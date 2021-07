Die Gerüchte bewahrheiten sich offenbar! Die Serie "Doctor Who" begeistert seit über 15 Jahren Sci-Fi-Fans auf der ganzen Welt. Im Lauf der Jahre schlüpften 13 Schauspieler in die Rolle des mysteriösen Zeitreisenden, bis im Jahr 2017 die Sensation verkündet wurde: Mit Jodie Whittaker (39) verkörperte erstmals eine Frau die Filmfigur. Doch nach drei Jahren ist nun Schluss: Jodie wird in der nächsten Staffel nicht mehr dabei sein!

In einem Statement drückte Jodie gegenüber dem Magazin Variety ihre Dankbarkeit aus: "2017 wurden mir Schuhe in Übergröße geschenkt und ich hätte mir niemals vorstellen können, was für geniale Abenteuer, Welten und Wunder ich in ihnen sehen würde." Die 39-Jährige wird vor ihrem Abschied noch in einer sechsteiligen Event-Serie und in drei Specials zu sehen sein, hieß es weiter.

Zusammen mit der Hauptdarstellerin wird sich auch der Showrunner Chris Chibnall von "Doctor Who" verabschieden. In den vergangenen Jahren war er für die abgedrehten Storylines der erfolgreichen Serie verantwortlich und castete vor vier Jahren die Neubesetzung: "Jodie und ich haben damals einen 'Drei-Staffel-Pakt' geschlossen, unsere Schicht ist also vorbei."

