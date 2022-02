Wie echt sind die Traum-Bodys der diesjährigen Bachelor-Girls? Seit Kurzem buhlen wieder viele hübsche Single-Frauen um einen Junggesellen. Und Bachelor Dominik Stuckmann (30) hat definitiv die Qual der Wahl. In den vergangenen Staffeln haben viele der Kandidatinnen ihrem guten Aussehen beim Beauty-Doc auf die Sprünge geholfen. Aber wie sieht es in diesem Jahr aus? Promiflash hat bei Dr. Murat Dağdelen nachgefragt: Sind die Bachelor-Kandidatinnen etwa natürlicher als die in den Vorjahren?

Der Schönheitschirurg aus Düsseldorf hat für Promiflash mal die Fotos der neuen Bachelor-Damen genauer unter die Lupe genommen – und er kommt zu einem im Vergleich zu vorherigen Staffeln überraschenden Ergebnis: Er kann bei den wenigsten Frauen Anzeichen für Beauty-Eingriffe erkennen. Tatsächlich vermutet er bloß bei Lara (23), Yasmin (23), Franziska (27), Christina Nicolardi (27) und Jana-Maria (30), dass sie haben nachhelfen lassen. Er könnte sich vorstellen, dass die fünf Frauen sich die Brüste und vielleicht auch die Lippen haben machen lassen. "Grob zusammengefasst, wenn dann haben fünf der Damen eine Brustoperation und vielleicht auch genauso viele eine Lippenunterspritzung haben machen lassen. Das ist auch nichts Verwerfliches, wenn man sich den Durchschnitt anschaut, sind das eigentlich wenige Brustvergrößerungen im Vergleich zu der Menge der Frauen", lautete sein Fazit.

Viele Fans waren allerdings auch überzeugt, dass Dominiks Look nicht vollkommen natürlich ist. Sie vermuteten, dass der frischgebackene Bachelor sich die Haare blondieren lässt. Doch diese Vermutung konnte er selbst im Netz schnell entkräften: "Ich habe keine blondierten Haare. Durch die Sonne sind meine Haare etwas ausgeblichen. In Deutschland werden sie wieder dunkler."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Lara Honner, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Yasmin, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / ziskat Franziska Temme, TV-Show-Kandidatin

RTL Bachelor-Girl Christina Nicolardi

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Bachelor-Kandidatin

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de