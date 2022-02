Traurige Nachrichten aus der YouTube-Welt. Josh Neuman (22) begann im Alter von 12 Jahren, mit der Kamera seines Vaters seine eigenen Videos aufzuzeichnen. Mit seinen kurzen Filmen erreichte der Influencer rund 1,2 Millionen Abonnenten. Auf seinem YouTube-Kanal hatte er überwiegend seine große Leidenschaft für das Skateboarden festgehalten. Nun gibt es aber schreckliche Neuigkeiten von ihm: Josh ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Wie unter anderem The Sun berichtete, war der amerikanische Webstar gemeinsam mit vier Freunden in einem kleinen Flugzeug über Island unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen stürzte die Maschine plötzlich in einen See. Wie die örtliche Polizei mittlerweile bestätigte, kamen alle Passagiere bei dem Unglück ums Leben. Josh wurde nur 22 Jahre alt. Seine Familie, Freunde und Fans trauern um ihn.

Via Instagram zeigten sich seine Eltern und sein Bruder zutiefst bestürzt über die Tragödie: "Wir sind erschüttert, euch mitteilen zu müssen, dass unser Sohn, Daniels Bruder Josh Neuman, uns plötzlich verlassen hat." In ihrem Statement zollten sie Josh aber auch ihren Tribut: "In seinen 22 Jahren auf dieser Erde hat Josh nicht nur gelebt, er war das Leben und er hat jeden Tag voll ausgeschöpft und war dabei zu allen freundlich."

Josh Neuman im April 2021

Josh Neuman im August 2021

Josh Neuman im Dezember 2021

