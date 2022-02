Traurige Neuigkeiten aus Hollywood: Douglas Trumbull ist tot. Der Regisseur hatte sich bereits seit den 60er-Jahren einen Namen in der Filmwelt gemacht. Besonders bekannt und beliebt war der US-Amerikaner für seine Spezialeffekte, mit denen er Filme wie Star Trek: The Motion Picture oder "Blade Runner" bereicherte. Jetzt müssen sich seine Fans jedoch für immer von Douglas verabschieden – er ist mit 79 Jahren verstorben.

Via Facebook teilte seine Tochter Amy die traurige Neuigkeit am Dienstag mit. Laut ihrem Statement verstarb der Filmemacher Montag Nacht an den Folgen seiner schweren Erkrankungen – Douglas litt an Krebs, einem Hirntumor und hatte zudem einen Schlaganfall. "Er war ein absolutes Genie und ein Zauberer, sein Beitrag zur Film- und Spezialeffekt-Industrie wird ihn noch Jahrzehnte überleben!", schrieb seine Tochter und fügte hinzu: "Ich liebe dich Daddy, ich werde dich sicher vermissen!"

Douglas war für sein Wirken in der Filmbranche mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Unter anderem bekam er den American Society of Cinematographers Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk und wurde gleich dreimal für einen Oscar nominiert. Medienberichten zufolge arbeitete er bis zuletzt noch an der neuen Herr der Ringe-Serie mit.

Getty Images Douglas Trumbull bei seiner Verleihung des Premio Vision Awards

Getty Images Douglas Trumbull, Regisseur

Getty Images Douglas Trumbull, Regisseur für Spezialeffekte

