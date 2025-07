Verdächtiger im Mord an "American Idol"-Bekanntheit gefasst

Vergangenen Montag wurden Robin Kaye und ihr Mann ermordet. Nun gibt es einen ersten Fortschritt in den Ermittlungen um den Tod der Musikchefin bei American Idol. Wie das US Magazine berichtet, gab es jetzt eine erste Festnahme. Das Los Angeles Police Department verhaftete den 22-jährigen Raymond Boodarian, der genau wie Robin und ihr Mann im kalifornischen Encino wohnen soll. "Während es während der Ermittlungen keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen oder Probleme am Tatort gab, geht man davon aus, dass der Verdächtige durch eine unverschlossene Tür in das Haus eingedrungen ist", erklärt die Polizei der Presse in einem Statement. So soll er sich bereits im Haus befunden haben, als die beiden Opfer nach Hause zurückkehrten.

Zudem soll der Verdächtige zu Fuß vom Tatort geflohen sein, bevor er festgenommen wurde. Was genau das Motiv hinter der Tat ist, ist derweil noch nicht bekannt. Allerdings ermittelten die Behörden etwa vier Tage vor Robins Tod wegen eines möglichen Einbruchs in ihrem Haus. Ob es hier einen Zusammenhang gibt, scheint noch nicht klar zu sein, aber die Polizei geht derzeit wohl noch von voneinander unabhängigen Taten aus. Robin und ihr Mann Thomas Deluca wurden am Montag mit Schussverletzungen am Kopf tot in ihrem Haus aufgefunden. Die Polizei wurde zu einer Wohlfahrtsprüfung gerufen, weil die Familie fast vier Tage nichts mehr von dem Paar gehört hatte. Im Haus sollen die Beamten Blutspuren und ein eingeschlagenes Fenster gefunden haben.

Fast 15 Jahre war Robin ein fester Bestandteil des "American Idol"-Teams. Als Musikchefin arbeitete sie eng mit den Kandidaten und der Jury zusammen. Ihre Arbeit brachte ihr mehrere Branchenauszeichnungen ein. "Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod von Robin und ihrem lieben Ehemann Tom erfahren haben. Robin war seit 2009 ein Eckpfeiler der Idol-Familie und wurde von allen, die mit ihr in Kontakt kamen, wirklich geliebt und respektiert. Robin wird immer in unseren Herzen bleiben", äußerte sich ein Sprecher der Show nach der Todesnachricht.

Getty Images Robin Kaye im Februar 2017

Instagram / caseybassy Robin Kaye und ihr Mann

Instagram / popdisciple Robin Kaye

