Katy Perry erwirkt eine einstweilige Verfügung nach Stalking

Katy Perry (40) hat erfolgreich eine einstweilige Verfügung gegen einen obdachlosen Mann erwirkt, der wiederholt auf ihrem Grundstück in Santa Barbara aufgetaucht sein soll, berichtet Daily Mail. Die Sängerin hatte bereits am 18. Juni eine temporäre Verfügung beantragt, die nun in eine dauerhafte Regelung überführt wurde. Dabei forderte die Künstlerin auch Schutz für ihren Partner Orlando Bloom (48), der laut ihrer Aussage an derselben Adresse wohnt. Der Mann war beim ersten Vorfall verhaftet worden, nachdem er mit einem Butanfeuerzeug und einer Aerosoldose erschienen war. Katy berichtet, dass der Mann im Mai mehrfach unangemeldet auf ihrem Grundstück aufgetreten sei.

Ein Richter entschied nun laut Daily Mail, dass der Mann sich Katy, ihren Immobilien, Fahrzeugen sowie ihrem Ex-Partner in einem Mindestabstand von 100 Yards fernhalten muss. Sicherheitsberichte stützten Katys Befürchtung, dass der Verdächtige ein potenzielles Risiko darstellen könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass Katy zu rechtlichen Mitteln greifen muss, um ihre Privatsphäre zu schützen. Abseits dieser juristischen Auseinandersetzungen befindet sich die Sängerin derzeit auf ihrer "Lifetimes"-Tour, während sie kürzlich mit Orlando und den Kindern im Urlaub auf Sardinien gesichtet wurde.

Die Nachricht über die rechtlichen Schritte folgt nur wenige Wochen nach der offiziellen Trennung von Katy und Orlando. Obwohl sie neun Jahre zusammen waren und gemeinsam eine Tochter, Daisy, haben, schien die Beziehung bereits seit einiger Zeit belastet gewesen zu sein. Während Katy ihre künstlerischen Projekte weiter vorantreibt, scheint Orlando sich bewusst neu in der Öffentlichkeit zu positionieren. Der Schauspieler überzeugt bei öffentlichen Auftritten mit charmanter Ausstrahlung, während Katy laut Beobachtern emotional mit der Trennung zu kämpfen hat. Beide scheinen jedoch den Wunsch zu teilen, weiterhin gemeinsam für ihr Kind da zu sein und als Familie präsent zu bleiben – auch wenn das gemeinsame Glück offenbar einen anderen Weg eingeschlagen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Anzeige