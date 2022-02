Cathy Hummels (34) muss sich von dem Schock erholen. Die vergangenen Wochen verbrachte die Moderatorin für die Dreharbeiten zur neuen Staffel Kampf der Realitystars in Thailand. Bei einem Spaziergang am Strand erlebte die Frau von Mats Hummels (33) vergangenen Samstag jedoch ein Horror-Szenario. Eigentlich wollte die TV-Bekanntheit vor ihrem Abflug nur noch einletztes Mal die Gegend bewundern, doch es kam alles anders: Cathy wurde überfallen und musste dabei um ihr Leben fürchten!

"Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf", erinnerte sich die 34-Jährige in einem Interview mit Bild. Der Täter habe mehrmals auf sie eingeschlagen. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", erzählte sie weiter. Cathy habe den Angreifer angeschrien und dieser ließ daraufhin, nachdem er sich ihr Handy geschnappt hatte, von ihr ab. "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig", teilte die Influencerin mit.

Gegen den Täter erstattete Cathy sofort Anzeige. Mittlerweile befindet sich die Moderatorin in Dubai. Dort erholt sie sich gemeinsam mit Söhnchen Ludwig (4) von dem schlimmen Ereignis. "Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein", äußerte sie in dem Interview.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2022

Anzeige

cathyhummels / Instagram Cathy Hummels im Januar 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de