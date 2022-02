Sie sorgt in der Ladys-Villa für ziemlich viel Wind! Christina Aurora versucht in der diesjährigen Staffel vom Bachelor, unter vielen weiteren Kandidatinnen das Herz von Dominik Stuckmann (30) zu erobern. Dabei fiel sie bereits ziemlich auf: Vergangene Woche polarisierte Aurora, als sie Mitstreiterin Lara (23) eine Messerattacke unterstellte. In der neuen Folge lieferte sie sich erneut ein paar kleine Streitigkeiten!

In der dritten Sendung der Kuppelshow kam es vor allem zwischen ihr und Christina R. (23), die lieber Shakira genannt werden möchte, und Franziska (27) zur Konfrontation, da Aurora übel abgelästert haben soll. "Ich bin auf 180. Ich habe keinen Bock, mich im Fernsehen so aufzuregen, ich habe keinen Bock im Fernsehen jemanden auf die Fresse zu schlagen", wetterte die 30-Jährige daraufhin. Nach einem Wortgefecht der drei sprachen sie sich jedoch aus und konnten das Kriegsbeil begraben.

Bei der Lästergeschichte blieb es jedoch nicht. Auch später stellte sich Aurora quer, als die Nachzüglerin Chiara F. in ihr Zimmer ziehen wollte. "Für mich ist es superschlimm und schwierig, mir mit jemanden ein Bett zu teilen, den ich gar nicht kenne", erklärte sie der Kölnerin. Daraufhin gifteten sich die beiden an, bis Chiara schließlich auf ein anderes Zimmer auswich. Was sagt ihr: Findet ihr, dass Christina Aurora das zickigste Mädchen beim Bachelor ist? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

RTL Bachelor-Kandidatin Christina Aurora

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und die Bachelor-Girls

