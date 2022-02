Ist Bachelor-Girl Lara Honner (23) etwa gefährlich? In der ersten Folge der RTL-Flirtshow schien die Chemie zwischen der Tierliebhaberin und dem Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) zu stimmen. Die zwei führten in der Nacht der Rosen ein ziemlich intimes Gespräch und tauschten dabei innige Blicke aus. Offenbar sehen die anderen Frauen schon jetzt eine echte Gefahr in Lara. Aber ist das auch wörtlich zu nehmen? Christina Aurora behauptet: Die Studentin habe sie in der Mädels-Villa mit dem Messer bedroht.

Die Fotografin war beim Schneiden einer Ananas ziemlich hilflos und bat Lara um Hilfe. Die schnappte sich kurzerhand ein XXL-Messer und schlüpfte hinter Christina vorbei ans Schneidebrett. "Das kam gerade so, als ob du mir die Kehle durchschneiden wolltest", sagte die 30-Jährige plötzlich, weil sie eine verdächtige Bewegung des Messers in Laras Hand in Richtung ihres Kopfes gesehen haben wollte. Die Blondine beteuerte allerdings, dass sie sich nichts habe zuschulden kommen lassen. "Ich sehe das alles später im Fernsehen", versuchte Christina erneut, ihr ein "Geständnis" zu entlocken.

Aber hat die 23-Jährige nun eine Messerattacke gestartet oder nicht? Für die Zuschauer war die Szene ziemlich eindeutig zu erkennen. Lara ließ das scharfe Küchenutensil zwar etwas zwischen den Fingern kreisen – ein Angriffsversuch in Christinas Richtung war aber nicht zu sehen. Den anderen Frauen berichtete die Münchnerin wenig später aber trotzdem: "Die hat aus Spaß so gemacht, als wenn sie mir den Kopf abschneiden würde." Daraufhin kam auch heraus, dass sich ein paar der Damen bereits auf einen Spitznamen für Lara geeinigt haben: Brokkoli.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Lara Honner bei "Der Bachelor"

RTL Lara, Bachelor-Kandidatin 2022

RTL Bachelor-Kandidatin Christina Aurora

