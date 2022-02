Das sind die unvergesslichsten Momente der Brit Awards 2022! Auch dieses Jahr wurde der prestigereichste Preis Großbritanniens verliehen. Zu den Gewinnern des Abends zählen unter anderem Adele (33), Ed Sheeran (30) und auch Olivia Rodrigo (18). Doch neben der Musik standen auch die tollen Looks der eingeladenen Stars im Vordergrund. Die verschiedenen Outfits und was zudem gehörig schiefgelaufen ist – all das seht ihr im Video.

