Adele (33) teilt ihren Erfolg sogar mit ihrem Ex! Am Dienstagabend wurden die diesjährigen Brit Awards verliehen – und die Sängerin gehörte zu den Abräumern des Events. Die Britin durfte sich über gleich drei Trophäen freuen. Unter anderem erhielt sie den Preis in der Kategorie "Album des Jahres". Weil die Songs in ihrem Werk "30" ihre ganz private Geschichte erzählen, bedankte sie sich auch bei ihrem Ex-Mann Simon Konecki (47).

"Ich möchte allen danken, mit denen ich zusammenarbeite, aber widmen möchte ich diesen Preis meinem Sohn und Simon, seinem Vater", betonte die 33-Jährige, als sie den Award entgegennahm. "Dieses Album war unsere ganze Reise, nicht nur meine", stellte sie klar. Sie sei stolz darauf, ein Album herausgebracht zu haben, das so persönliche Momente beinhalte. Immerhin wird in den Songs unter anderem ihre Trennung thematisiert – sogar ihr Sohn hat einen kleinen Auftritt. "Nicht mehr viele Leute machen so etwas heutzutage", stellte Adele klar.

Für ihren Sohn Angelo hat die Musikerin ebenfalls ziemlich emotionale Worte. "Mein Sohn war in den letzten Jahren so liebenswürdig und freundlich und geduldig mit mir", schwärmte sie. Deswegen sei es klar, dass ihr Erfolg gewissermaßen auch ihm zuzuschreiben sei.

