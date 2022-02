Für Kate Merlan (34) und Jakub Jarecki gab es ein wahrhaftiges Happy End! Nach ihrem bestandenen Treuetest bei Temptation Island V.I.P. ging bei den Reality-TV-Stars alles ganz schnell: Die zwei verlobten sich nach den Dreharbeiten – und heirateten am 18. November, ihrem ersten Jahrestag. Auch mit gemeinsamen Kindern wollen die Turteltauben nicht mehr allzu lange warten. Wem diese süße Liebesgeschichte total imponiert? Ihrem Reality-TV-Kollegen Calvin Kleinen (29)!

Im Promiflash-Interview schwärmte der ehemalige Temptation Island-Star: "Ich finde die Beziehung von Kate und Jakub so cool! Daran könnte man sich echt ein Beispiel nehmen. So eine Beziehung will man auch haben! Das ist echt so eine Vorzeige-Beziehung." Dann betonte Calvin sogar: "Da kann man neidisch drauf sein." Und das will bei dem überzeugten Single schon was heißen!

Wie hatte Calvin denn auf die News reagiert, dass die zwei sich so schnell verlobt und geheiratet haben? "Mich hat's gefreut für die beiden!", beteuerte der TV-Casanova. "Ich kann sie sehr gut leiden. Ich verstehe mich auch mit denen, habe ab und zu Kontakt mit denen, ich finde die cool." Na wer weiß, vielleicht will Calvin mit der richtigen Frau an seiner Seite auch mal vor den Traualtar treten...

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

